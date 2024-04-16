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Политика 16 апреля 2024 12:11

Путин назначил покинувшего Эстонию посла главой дипмиссии в Румынии

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Президент России Владимир Путин освободил Валерия Кузьмина от обязанностей посла РФ в Румынии. Соответствующий указ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Другим документом глава государства назначил преемника Кузьмина. «Назначить Липаева Владимира Георгиевича Чрезвычайным и Полномочным посло Российской Федерации в Румынии», — говорится в тексте.

Ранее Владимир Липаев возглавлял посольство России в Эстонии. В феврале 2023 года, когда дипломатические отношения между странами были понижены, он покинул страну.

#Владимир Путин
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