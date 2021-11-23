Путин назначил Панкова представителем Президента РФ в парламенте

Замглавы Минобороны России Николай Панков назначен официальным представителем Президента РФ Владимира Путина. Он будет представлять позицию главы государства при рассмотрении в Госдуме и Совфеде вопроса о ратификации соглашения о создании объединенной системы противовоздушной обороны России и Таджикистана.

«Назначить статс-секретаря — заместителя министра обороны Российской Федерации Панкова Николая Александровича официальным представителем Президента Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации вопроса о ратификации соглашения между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны», — сообщается в тексте распоряжения, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что данное соглашение было подписано в Душанбе 27 апреля 2021 года.