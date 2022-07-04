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Происшествия
4 июля 2022  15:48
Павел Климчак

Путин назначил новых заместителей министра внутренних дел России и директора ФСИН

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По указу Президента России, назначены новые заместители министра внутренних дел РФ и руководителя ФСИН. Соответствующий документ появился сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, согласно указу, новым заместителем министра внутренних дел России станет генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Леонидович Кубышко. Также ему присвоят специальное звание генерал-лейтенанта полиции.

Должность первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний займет генерал-лейтенант внутренней службы Валерий Геннадьевич Бояринев.

#Назначение #Владимир Путин
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