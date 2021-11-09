news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
9 ноября 2021  17:43

Путин назначил новых послов России в Омане и Катаре

news_top_970_100

Президент России Владимир Путин назначил новых послов в Султанате Оман и Государстве Катар. Ряд соответствующих указов был опубликован сегодня на официальном интернет-портале правовой информации. 

Одним из документов освобождается от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Султанате Оман Дмитрий Догадкин. На его место назначен Илья Моргунов. 

Догадкин назначен Чрезвычайным и Полномочным послом в Государстве Катар. От этой должности освобожден Нурмахмад Холов. 

Документы датированы сегодняшним числом.

#назначения #владимир путин #посол
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное