Путин назначил новых послов России в Омане и Катаре

Президент России Владимир Путин назначил новых послов в Султанате Оман и Государстве Катар. Ряд соответствующих указов был опубликован сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

Одним из документов освобождается от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Султанате Оман Дмитрий Догадкин. На его место назначен Илья Моргунов.

Догадкин назначен Чрезвычайным и Полномочным послом в Государстве Катар. От этой должности освобожден Нурмахмад Холов.

Документы датированы сегодняшним числом.