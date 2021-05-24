Путин назначил новых послов в Гватемале и на Ямайке

Новым главой дипмиссии в Гватемале стал Владимир Винокуров, ранее занимавший должность посла на Ямайке. На этом посту его сменит Сергей Петрович. Соответствующие указы сегодня подписал Президент России Владимир Путин, документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Так же как и его предшественник, Петрович по совместительству станет послом России в Антигуа и Барбуде, Содружестве Доминики, Федерации Сент-Китс и Невис, Сент-Люсии и исполнять обязанности постпреда РФ при Международном органе по морскому дну в ямайской столице Кингстоне.

Владимир Винокуров родился 8 сентября 1954 года. Его дипломатическая карьера началась в начале 80-х годов. Он занимал должности в посольствах СССР и России в Лаосе, занимал пост генерального консула РФ в Сан-Франциско, кроме того, состоял на дипслужбе как посол по особым поручениям. С 14 марта 2016 года стал главой диппредставительства на Ямайке.

Сергей Петрович родился 8 февраля 1969 года. До нового назначения он трудился в должности директора второго европейского департамента МИД РФ.