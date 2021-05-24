news_header_top_970_100
Президент Татарстана встретился с родителями погибших при стрельбе в школе №175 детей
Новым гендиректором МУП «Метроэлектротранс» стал Айдар Абдулхаков
Новым гендиректором МУП «Метроэлектротранс» стал Айдар Абдулхаков
Ларионова о ложных звонках: Это сигнал для всех школ с точки зрения системы воспитания
Ру Тат
news_header_bot_970_100
24 мая 2021  18:46

Путин назначил новых послов в Гватемале и на Ямайке

news_top_970_100

Новым главой дипмиссии в Гватемале стал Владимир Винокуров, ранее занимавший должность посла на Ямайке. На этом посту его сменит Сергей Петрович. Соответствующие указы сегодня подписал Президент России Владимир Путин, документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Так же как и его предшественник, Петрович по совместительству станет послом России в Антигуа и Барбуде, Содружестве Доминики, Федерации Сент-Китс и Невис, Сент-Люсии и исполнять обязанности постпреда РФ при Международном органе по морскому дну в ямайской столице Кингстоне.

Владимир Винокуров родился 8 сентября 1954 года. Его дипломатическая карьера началась в начале 80-х годов. Он занимал должности в посольствах СССР и России в Лаосе, занимал пост генерального консула РФ в Сан-Франциско, кроме того, состоял на дипслужбе как посол по особым поручениям. С 14 марта 2016 года стал главой диппредставительства на Ямайке.
Сергей Петрович родился 8 февраля 1969 года. До нового назначения он трудился в должности директора второго европейского департамента МИД РФ.

#Владимир Путин #ямайка #гватемала
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное