Путин назначил нового замминистра внутренних дел России

Президент России Владимир Путин сегодня подписал указ о назначении генерал-лейтенанта полиции Александра Кравченко заместителем министра внутренних дел РФ. Соответствующий документ опубликован по официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить генерал-лейтенанта полиции Кравченко Александра Николаевича заместителем министра внутренних дел Российской федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.

Указ вступил в силу со дня его подписания. Александр Кравченко с 1 ноября 2008 года возглавлял ГУВД по Волгоградской области.

Ранее должность замминистра внутренних дел занимал Аркадий Гостев. Его 25 ноября Путин назначил на должность руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).