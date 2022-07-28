Путин назначил Горемыкина заместителем главы Минобороны

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Виктора Горемыкина заместителем министра обороны – начальником Главного военно-политического управления ВС РФ. Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

Ранее Горемыкин занимал должность начальника Главного управления кадров (ГУК) Минобороны.

Виктор Горемыкин в 1980 году окончил Челябинское высшее танковое командное училище, в 1994 Академию Федеральной службы контрразведки РФ, а в 2001 Российскую академию государственной службы при Президенте РФ. В апреле 2009 был назначен начальником Главного управления кадров Министерства обороны РФ. Награжден орденами Александра Невского, Мужества, Дружбы, а также «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени.