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Путин назначил нового спецпредставителя в области сотрудничества по информбезопасности
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении главы Департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артура Люкманова своим представителем по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности.
«Возложить на директора Департамента информационной безопасности МИД РФ Люкманова Артура Рушановича обязанности спецпредставителя президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности», – сказано в документе на официальном портале правовой информации.
Также, согласно тексту, признается утратившим силу указ о назначении предыдущего спецпредставителя главы государства за 2014 год. Ранее этот пост занимал Андрей Крутских, который, так же, как и Люкманов, возглавлял Департамент международной информационной безопасности МИД РФ в период с 2020 по 2022 год.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
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