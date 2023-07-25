Путин назначил нового спецпредставителя в области сотрудничества по информбезопасности

Фото: пресс-служба МИД РФ.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении главы Департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артура Люкманова своим представителем по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности.

«Возложить на директора Департамента информационной безопасности МИД РФ Люкманова Артура Рушановича обязанности спецпредставителя президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности», – сказано в документе на официальном портале правовой информации.

Также, согласно тексту, признается утратившим силу указ о назначении предыдущего спецпредставителя главы государства за 2014 год. Ранее этот пост занимал Андрей Крутских, который, так же, как и Люкманов, возглавлял Департамент международной информационной безопасности МИД РФ в период с 2020 по 2022 год.

Указ вступает в силу со дня его подписания.