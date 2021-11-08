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Официальная хроника
8 ноября 2021  18:15

Путин назначил нового председателя Рыбно-Слободского районного суда РТ

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Президент России Владимир Путин своим указом назначил председателем Рыбно-Слободского районного суда Республики Татарстан Евгения Рябина. Соответствующий документ опубликован сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить на 6-летний срок полномочий <...> в Республике Татарстан председателем Рыбно-Слободского районного суда Рябина Евгения Евгеньевича <...>», — говорится в указе. 

Ранее Евгений Рябин работал в Лаишевском районном суде РТ. 

Этим же указом главы государства назначены судьи Верховного суда РТ, а также судьи в Альметьевском и Набережночелнинском городских судах.

#кадровые назначения #владимир путин #судьи рт
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