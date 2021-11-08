Путин назначил нового председателя Рыбно-Слободского районного суда РТ

Президент России Владимир Путин своим указом назначил председателем Рыбно-Слободского районного суда Республики Татарстан Евгения Рябина. Соответствующий документ опубликован сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить на 6-летний срок полномочий <...> в Республике Татарстан председателем Рыбно-Слободского районного суда Рябина Евгения Евгеньевича <...>», — говорится в указе.

Ранее Евгений Рябин работал в Лаишевском районном суде РТ.

Этим же указом главы государства назначены судьи Верховного суда РТ, а также судьи в Альметьевском и Набережночелнинском городских судах.