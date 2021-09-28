Президент России Владимир Путин назначил нового посла в Латвии. Соответствующий указ опубликован сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Ванина Михаила Валентиновича Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Латвийской Республике», — говорится в документе.

Михаил Ванин родился 1 августа 1960 года в Кубинке Одинцовского района Московской области. Имеет высшее юридическое образование. Кроме того, окончил Российскую академию госслужбы при Президенте РФ.

До сегодняшнего назначения дипломат работал Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в Дании.