Президент РФ Владимир Путин назначил нового посла России в Монголии, им стал Алексей Евсиков. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Евсикова Алексея Николаевича Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Монголии», — сказано в документе.

Другим своим указом Путин освободил от должности посла в этой азиатской стране Искандера Азизова.

Алексей Евсиков с 2015 по 2019 год работал Генеральным консулом России в Шанхае (КНР), а с 2019 года был послом по особым поручениям Министерства иностранных дел.



Искандер Азизов был послом в Монголии с 2013 года. До этого он с 2007 года работал заместителем директора Первого департамента Азии МИД России (с 2010 по 2015 год этот же пост занимал Евсиков).