Путин назначил нового посла России в Китае — им стал замглавы МИД Игорь Моргулов
Президент России Владимир Путин освободил от должности замминистра иностранных дел Игоря Моргулова и назначил его послом в Китае. Указы опубликованы на портале правовой информации.
«Назначить Моргулова Игоря Владимировича Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в Китайской Народной Республике», — сказано в документе.
На данном посту он сменит Андрея Денисова. Указ об освобождении дипломата от должности за подписью Президента РФ также опубликован на портале.