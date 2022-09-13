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Официальная хроника
13 сентября 2022  13:40

Путин назначил нового посла России в Китае — им стал замглавы МИД Игорь Моргулов

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Президент России Владимир Путин освободил от должности замминистра иностранных дел Игоря Моргулова и назначил его послом в Китае. Указы опубликованы на портале правовой информации. 

«Назначить Моргулова Игоря Владимировича Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в Китайской Народной Республике», — сказано в документе. 

На данном посту он сменит Андрея Денисова. Указ об освобождении дипломата от должности за подписью Президента РФ также опубликован на портале.

#Владимир Путин
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