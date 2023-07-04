Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин назначил нового посла РФ в Республике Сьерра-Леоне
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового чрезвычайного и полномочного посла РФ в Республике Сьерра-Леоне. Им стал сотрудник российского МИД, дипломат Алексей Попов, который в конце июня был также назначен послом в Гвинее.
«Назначить Попова Алексея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Сьерра-Леоне по совместительству», — сказано в документе на официальном интернет-портале правовой информации.
Попов имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса. С 2015 года он был генеральным консулом во вьетнамском Хошимине. С 2021 года выполнял обязанности замдиректора департамента кадров МИД России.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»