Путин назначил нового посла РФ в Республике Сьерра-Леоне

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового чрезвычайного и полномочного посла РФ в Республике Сьерра-Леоне. Им стал сотрудник российского МИД, дипломат Алексей Попов, который в конце июня был также назначен послом в Гвинее.

«Назначить Попова Алексея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Сьерра-Леоне по совместительству», — сказано в документе на официальном интернет-портале правовой информации.

Попов имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса. С 2015 года он был генеральным консулом во вьетнамском Хошимине. С 2021 года выполнял обязанности замдиректора департамента кадров МИД России.