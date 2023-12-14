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Путин назначил нового посла РФ в Экваториальной Гвинее
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового Чрезвычайного и Полномочного посла РФ в Экваториальной Гвинее. Им стал российский дипломат Георгий Тодуа. Документ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.
«Назначить Тодуа Георгия Владимировича Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Республике Экваториальная Гвинея по совместительству», — сказано в тексте указа.
Тодуа с 2017 по 2019 год занимал должность посла РФ в Бурунди. В 2020 году был назначен заместителем директора Департамента Африки МИД России, а с 14 ноября 2023 года стал послом РФ в Камеруне.
Ранее пост посла в Камеруне и Экваториальной Гвинее (по совместительству) с сентября 2017 и января 2018 года соответственно занимал Анатолий Башкин.
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