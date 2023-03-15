Путин назначил нового и.о. главы Чукотки

Президент России Владимир Путин назначил нового исполняющего обязанности главы Чукотского автономного округа. Им стал бывший первый заместитель председателя Правительства ЛНР Владислав Кузнецов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Вслед за этим глава государства пообщался с Кузнецовым по видеосвязи. Стороны обсудили интеграцию региона в экономическую, социальную, промышленную и правовую сферы Российской Федерации.

«Есть четкое понимание, как и куда движемся», — заверил собеседник Президента РФ.

Путин отметил большой опыт Кузнецова в бизнесе, административных структурах и представительных уровнях власти. Президент выразил уверенность, что это даст ему большое преимущество на должности и.о. главы Чукотки.