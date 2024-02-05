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Путин назначил нового гендиректора МИД России
Новым генеральным директором Министерства иностранных дел России назначен экс-глава Смоленской области (2012-2023, врио – 2012, 2015) Алексей Островский. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин.
Вторым документом глава государства освободил от должности предшественника Островского — Сергея Вязалова. В указе поясняется, что тот покидает пост «в связи с переходом на другую работу».
Оба указа вступили в силу со дня подписания.
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