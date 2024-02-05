news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Политика 5 февраля 2024 15:29

Путин назначил нового гендиректора МИД России

Скопировать ссылку

Новым генеральным директором Министерства иностранных дел России назначен экс-глава Смоленской области (2012-2023, врио – 2012, 2015) Алексей Островский. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин.

Вторым документом глава государства освободил от должности предшественника Островского — Сергея Вязалова. В указе поясняется, что тот покидает пост «в связи с переходом на другую работу».

Оба указа вступили в силу со дня подписания.

#Владимир Путин #мид рф
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2