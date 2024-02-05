Путин назначил нового гендиректора МИД России

Новым генеральным директором Министерства иностранных дел России назначен экс-глава Смоленской области (2012-2023, врио – 2012, 2015) Алексей Островский. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин.

Вторым документом глава государства освободил от должности предшественника Островского — Сергея Вязалова. В указе поясняется, что тот покидает пост «в связи с переходом на другую работу».

Оба указа вступили в силу со дня подписания.