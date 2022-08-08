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Политика
8 августа 2022  17:58

Путин отказался участвовать в Генассамблее ООН и назначил главой делегации Лаврова

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Глава МИД РФ Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на Генассамблее ООН, говорится в опубликованном распоряжении Президента России Владимира Путина. Его выступление ожидается 24 сентября.

В состав российской делегации также вошли замглавы МИД Сергей Вершинин, председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, лидер фракции ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий и другие.

Сам Путин на мероприятие ехать не планирует, от выступления по видеосвязи он также отказался, сообщает ТАСС.

Напомним, в этом году неделя высокого уровня в Генассамблее ООН в очном формате пройдет с 20 по 26 сентября.

#Сергей Лавров #Владимир Путин #генассамблея оон
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