Путин отказался участвовать в Генассамблее ООН и назначил главой делегации Лаврова

Глава МИД РФ Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на Генассамблее ООН, говорится в опубликованном распоряжении Президента России Владимира Путина. Его выступление ожидается 24 сентября.

В состав российской делегации также вошли замглавы МИД Сергей Вершинин, председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, лидер фракции ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий и другие.

Сам Путин на мероприятие ехать не планирует, от выступления по видеосвязи он также отказался, сообщает ТАСС.

Напомним, в этом году неделя высокого уровня в Генассамблее ООН в очном формате пройдет с 20 по 26 сентября.