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Путин назначил и.о. губернаторов в пяти российских регионах
Президент РФ Владимир Путин назначил и.о. губернаторов в пяти российских регионах. Экс-главы перешли в правительство.
Алексей Беспрозванных назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области, Илья Середюк назначен временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области – Кузбасса Алексей Смирнов стал врио главы Курской области, Дмитрий Миляев - Тульской, а Дмитрий Демешин - Хабаровского края, сообщает пресс-служба Кремля.
Все пять указов вступили в силу с 15 мая 2024 года (в день подписания).
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