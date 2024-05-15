Президент РФ Владимир Путин назначил и.о. губернаторов в пяти российских регионах. Экс-главы перешли в правительство.

Алексей Беспрозванных назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области, Илья Середюк назначен временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области – Кузбасса Алексей Смирнов стал врио главы Курской области, Дмитрий Миляев - Тульской, а Дмитрий Демешин - Хабаровского края, сообщает пресс-служба Кремля.

Все пять указов вступили в силу с 15 мая 2024 года (в день подписания).