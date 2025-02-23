Путин назначил главу РФПИ представителем по инвестсотрудничеству с зарубежными странами

Кирилл Дмитриев

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин своим указом назначил Кирилла Дмитриева специальным представителем по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.

Документ размещен на портале официального опубликования правовой информации. Он вступает в силу со дня подписания.

Кирилл Дмитриев с апреля 2011 года занимает пост генерального директора Российского фонда прямых инвестиций. Недавно он принимал участие в российско-американских переговорах, прошедших в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.