news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Политика 23 февраля 2025 19:32

Путин назначил главу РФПИ представителем по инвестсотрудничеству с зарубежными странами

Путин назначил главу РФПИ представителем по инвестсотрудничеству с зарубежными странами
Кирилл Дмитриев
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин своим указом назначил Кирилла Дмитриева специальным представителем по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.

Документ размещен на портале официального опубликования правовой информации. Он вступает в силу со дня подписания.

Кирилл Дмитриев с апреля 2011 года занимает пост генерального директора Российского фонда прямых инвестиций. Недавно он принимал участие в российско-американских переговорах, прошедших в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

#Владимир Путин #рфпи #Россия и США
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
«Это был человек-эпоха!»: ушел из жизни бывший вице-премьер Татарстана Ильгиз Хайруллин

«Это был человек-эпоха!»: ушел из жизни бывший вице-премьер Татарстана Ильгиз Хайруллин

22 февраля 2025
Минниханов принял участие в праздничных мероприятиях в честь Дня Защитника Отечества

Минниханов принял участие в праздничных мероприятиях в честь Дня Защитника Отечества

22 февраля 2025