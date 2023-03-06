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Путин назначил генерал-майора Гиричева замдиректора ФСИН
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Экс-глава УФСИН по Владимирской области Алексей Гиричев назначен замглавы Федеральной службы исполнения наказаний. Соответствующий указ подписал сегодня Президент России Владимир Путин.
В документе также сообщается об освобождении Гиричева от предыдущей должности.
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