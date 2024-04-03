Путин назначил гендиректором Российского научного фонда Владимира Беспалова

Владимир Беспалов

Фото: пресс-служба НИУ «МИЭТ»

Президент РФ Владимир Путин назначил генеральным директором Российского научного фонда Владимира Беспалова. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовой информации.

«Назначить Беспалова Владимира Александровича генеральным директором Российского научного фонда сроком на пять лет», — сказано в тексте документа.

На протяжении десяти лет, с момента основания в 2013 году, Российским научным фондом руководил Александр Хлунов.

Владимир Беспалов — ректор Национального исследовательского университета «Московский институт электронной техники», член-корреспондент РАН. Родился 1 октября 1958 года в Луганской области Украинской ССР. В 1981-м окончил МИЭТ, который впоследствии и возглавил. Член Совета по науке и образованию при Президенте России. Кавалер орденов Дружбы и Почета.