Путин назначил Евраева врио губернатора Ярославской области

Президент России Владимир Путин назначил Михаила Евраева временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Назначить Евраева Михаила Яковлевича временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Ярославской области», — говорится в указе главы государства.

Документ вступает в силу со дня его подписания. Возглавлявший с 2017 года регион Дмитрий Миронов ушел в отставку и стал помощником Президента.

Миронов теперь будет отвечать за кадровые вопросы в силовом блоке. До этого ими занимался Анатолий Серышев, ставший полномочным представителем главы государства в Приволжском федеральном округе. Эту информацию подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков, отмечает РИА Новости.

Евраеву же Путин пожелал успехов и пообещал встретиться с ним после первых шагов на новом месте. «<…> у Вас очень хорошие характеристики. Все люди, с которыми Вы работали в предыдущие годы, в высшей степени положительно отзываются и о Ваших личных и деловых качествах, и о Ваших возможностях. Я надеюсь, что всё это будет реализовано на новом очень важном, ответственном участке <…>», — сказал он.