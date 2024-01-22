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Политика 22 января 2024 15:39

Путин назначил Емельянова на пост замглавы Россотрудничества

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Путин назначил Емельянова на пост замглавы Россотрудничества
Фото: пресс-служба Кремля

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Емельянова заместителем главы Россотрудничества. Документ опубликован на портале правовых актов.

«Назначить Емельянова Андрея Андреевича заместителем руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», – гласит документ.

#Владимир Путин
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