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Путин назначил Емельянова на пост замглавы Россотрудничества
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Фото: пресс-служба Кремля
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Емельянова заместителем главы Россотрудничества. Документ опубликован на портале правовых актов.
«Назначить Емельянова Андрея Андреевича заместителем руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», – гласит документ.
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