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4 октября 2021  16:56

Путин назначил Александра Авдеева врио губернатора Владимирской области

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О досрочном прекращении полномочий губернатора Владимирской области» в связи с уходом в отставку Владимира Сипягина и назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона Александра Авдеева, сообщает пресс-служба Кремля.

«Назначить Авдеева Александра Александровича временно исполняющим обязанности губернатора Владимирской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Владимирской области», — сказано в тексте указа.

Ранее сообщалось, что Сипягин написал заявление об отставке, которое было направлено в администрацию Президента РФ.

#Владимир Путин #владимирская область #Авдеев Александр
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