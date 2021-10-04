Путин назначил Александра Авдеева врио губернатора Владимирской области

Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О досрочном прекращении полномочий губернатора Владимирской области» в связи с уходом в отставку Владимира Сипягина и назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона Александра Авдеева, сообщает пресс-служба Кремля.

«Назначить Авдеева Александра Александровича временно исполняющим обязанности губернатора Владимирской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Владимирской области», — сказано в тексте указа.

Ранее сообщалось, что Сипягин написал заявление об отставке, которое было направлено в администрацию Президента РФ.