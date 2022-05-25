Путин навестил в московском госпитале раненых во время спецоперации на Украине

Президент России Владимир Путин вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу посетил Центральный военный клинический госпиталь в Москве и пообщался с военнослужащими, которые были ранены в ходе спецоперации по защите Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Глава государства посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка, где проходят лечение военнослужащие Вооруженных Сил России, получившие ранения в ходе специальной военной операции», –сказано в сообщении.

Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по защите ЛНР и ДНР. В качестве основных целей он назвал защиту мирного населения республик, демилитаризацию и денацификацию Украины.