Путин: Наступает новая эпоха и новый этап в мировой истории

Только суверенные государства могут показать высокую динамику роста в новом историческом этапе, который сегодня наступает, заявил Президент России Владимир Путин. Такие государства станут примером для остальных стран, уверен российский лидер.

«Наступает новая эпоха, новый этап в мировой истории, и только подлинно суверенные государства могут обеспечить высокую динамику роста, стать примером для других в стандартах и качестве жизни, защите традиционных ценностей и высоких гуманистических идеалах – моделей развития, в которых человек становится не средством, а высшей целью», – сказал Президент, выступая на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Москве.

Президент также заявил, что Запад в изменяющихся условиях не может предложить свою модель будущего взамен устаревшего превосходства «золотого миллиарда», передает пресс-служба Кремля. По его мнению, устанавливается более справедливый и социально ориентированный миропорядок.