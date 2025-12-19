news_header_top
Общество 19 декабря 2025 16:13

Путин: «Настоящая дружба подразумевает полное бескорыстие»

Президент России Владимир Путин во время прямой линии рассказал о том, что для него значит дружба. «Настоящая дружба подразумевает полное бескорыстие.

Надо признать, что, когда человек находится в моем положении, это большое искушение для тех, кто со мной общается», – сказал он.

Путин добавил, что гордится своими друзьями: «Но я могу с уверенностью сказать, что люди, которых я считаю своими друзьями, а такие есть, ведут себя очень достойно. И мне за них не стыдно».

