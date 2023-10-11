Путин настаивает на нерасширении палестино-израильского конфликта

О необходимости избегать расширения палестино-израильского конфликта российский Президент Владимир Путин заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Во что бы то ни стало избежать расширения конфликта», — подчеркнул Президент РФ.

В качестве основания для такой категоричности Путин привел довод о том, что это столкновение может пошатнуть всю международную ситуацию, а не только внутри ближневосточного региона.

В субботу, 7 октября, боевики ХАМАС после ракетной атаки вторглись на территорию Израиля, начали убивать мирных жителей и захватывать заложников. По последним данным, число погибших израильтян достигло 1200 человек, еще около 2,7 тыс. получили ранения. Примерно 130 человек, в том числе граждане других государств, были взяты в заложники. Власти страны объявили о переходе в состояние войны.