Общество 19 декабря 2025 12:25

Путин: «Наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения»

Скриншот трансляции

Когда российские войска вышибли военные силы Украины с Курской земли, стратегическая инициатива полностью перешла к российским войскам. Об этом заявил Президент страны Владимир Путин во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

«Наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения», – заявил Путин.

Он добавил, что где-то процесс наступления идет более быстрыми темпами, где-то медленнее, но везде противник отходит.

Сегодня, 19 декабря, Владимир Путин в формате прямого эфира подводит итоги уходящего года. В 2025 году встреча снова проходит в объединенном формате: задать вопросы могут как представители СМИ, так и граждане.

#прямая линия с Владимиром Путиным #итоги года
