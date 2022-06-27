Путин: Наша страна славится талантливыми инженерами, конструкторами и исследователями

Разработки российских инженеров и конструкторов вносят большой вклад в укрепление ключевых отраслей отечественной экономики и ОПК. Об этом Президент РФ Владимир Путин заявил в своем приветствии к участникам X Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего-2022», который проходит в Тульской области.

«Наша страна по праву славится талантливыми инженерами, конструкторами, исследователями, рационализаторами производства», — говорится в обращении.

Проверенные временем трудовые традиции машиностроителей достойно продолжает нынешнее поколение специалистов. «Здесь, на площадке форума, собралась именно такая талантливая, энергичная, щедрая на прорывные, творческие идеи молодежь», — подчеркнул Путин.

Форум объединил молодых ученых, работников крупных компаний, студентов и аспирантов профильных вузов из России и других государств, которых ждет насыщенная программа, различные дискуссии, встречи с представителями ведущих корпораций, известными общественными деятелями и многое другое.

Мероприятие проводится в первый, стартовый год объявленного в России Десятилетия науки и технологий, отметил Путин и выразил надежду, что форум предоставит участникам возможность для повышения своих профессиональных компетенций, а также в реализации инициатив и эффективных инженерных решений.

«Желаю удачи и успехов в ваших делах и начинаниях и незабываемых впечатлений от пребывания на гостеприимной тульской земле», — подытожил Президент РФ.

X Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего-2022» проходит с 27 июня по 7 июля в Тульской области в формате летнего лагеря. На площадке соберутся представители 80 стран и порядка 1 500 участников.