Путин: Наш долг – сохранить и передать новым поколениям правду о событиях Второй мировой

Президент России Владимир Путин обратился к участникам мемориального вечера «Хранитель памяти», который проходит в рамках «Недели памяти» и приурочен к Международному дню памяти жертв Холокоста.

«Сколько бы времени ни прошло, человечество никогда не забудет эту страшную по своим масштабам и жестокости трагедию, которая произошла в годы Второй мировой войны», — сказано в обращении главы государства, размещенном на сайте Кремля.

Президент отметил, что россияне глубоко скорбят о миллионах невинных людей, в том числе соотечественников, которые были растерзаны в застенках концлагерей и гетто, убиты карателями.

Жители страны гордятся беспримерным мужеством и самоотверженностью воинов Красной армии, а также союзников по антигитлеровской коалиции и бойцов движения Сопротивления, которые освободили мир от нацизма и спасли от истребления целые народы, подчеркнул Владимир Путин.

По его словам, наш долг — сохранить и передать следующим поколениям правду о событиях Второй мировой войны, беречь и защищать подлинных героев как общее достояние и пресекать попытки оправдать чудовищные злодеяния нацистских преступников.