Путин направил телеграмму в связи с 80-летием прибытия в Архангельск конвоя «Дервиш»

Телеграмму гостям и участникам торжественных мероприятий, посвященных 80-летию прихода первого союзного конвоя в порт Архангельск, направил Президент России Владимир Путин. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Президент назвал историю арктических конвоев важной частью летописи Второй мировой войны. Он подчеркнул, что морские поставки вооружений, военной техники, продовольствия и стратегического сырья, налаженные союзниками, помогли сорвать планы гитлеровского руководства, которые были рассчитаны на изоляцию СССР. Они же стали «ярким символом объединения усилий в противостоянии нацистской агрессии».

Путин напомнил, что первому конвою, который известен под кодовым названием «Дервиш», «посчастливилось избежать потерь». В то же время большинство из сорока северных конвоев столкнулись с серьезными испытаниями. Десятки судов были потеряны, тысячи моряков погибли.

Президент подчеркнул, что в России «свято чтят подвиги тех, кто принимал участие в северных конвоях». Он выразил уверенность, что эта память о боевом братстве «послужит развитию конструктивного международного диалога и взаимодействия в борьбе с угрозами и вызовами современности».

Владимир Путин также пожелал ветеранам здоровья, бодрости духа и благополучия.

Арктический конвой «Дервиш» стал первым конвоем со стратегическими грузами, отправленным в СССР во время Второй мировой войны. Он состоял из семи транспортов: шести грузовых пароходов и одного танкера вспомогательного флота. Официально конвой не получил буквенной литеры PQ, но в литературе его иногда называют PQ-0.

«Дервиш» вышел из английского Ливерпуля 12 августа 1941 года в направлении базы Скапа-Флоу на Оркнейских островах. Корабли 16 августа прибыли в исландский Хвалфьордур для заправки топливом. Затем 21 августа конвой направился в Архангельск. Не обнаруженный немецкой разведкой, он без потерь прибыл в Архангельск 31 августа 1941 года.