Путин направил телеграмму участникам форума «Таврида»

Приветствие участникам и организаторам форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» направил сегодня Президент России Владимир Путин. Текст телеграммы опубликован на сайте kremlin.ru.

Путин отметил, что «Таврида», которая проводится с 2015 года, «по праву снискала известность как один из крупнейших молодежных форумов страны». На площадках форума начинающие мастера из разных регионов России могут заявить о себе, познакомить других участников со своими творческими работами, и кроме того получить поддержку в реализации проектов.

Как подчеркнул Президент, в этом сезоне впервые на форум приедут молодые деятели культуры и искусства с ограниченными возможностями здоровья. Для всех будут проведены круглые столы, лекции, творческие мастерские. Знаковым событием для участников «Тавриды-2021» станет создание школы лидеров креативной экономики.

Президент выразил уверенность, что участники получат как профессиональные знания, так и опыт, которые помогут в дальнейшем осуществить идеи и добиться успеха.

Форум молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» проходит в Крыму. Он начал свою работу 1 июня и продлится до 5 октября.

