Путин направил телеграмму Садыру Жапарову в связи с 30-летием дипломатических отношений

Президент РФ Владимир Путин поздравил Президента Киргизской Республики Садыра Жапарова с 30-летней годовщиной установления дипломатических отношений между государствами. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Примите сердечные поздравления по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами», — сказал российский лидер.

Президент РФ отметил, что за прошедшее время российско-киргизские связи достигли высокого уровня стратегического партнерства и союзничества. Страны развивают содержательный политический диалог и плодотворное сотрудничество в различных сферах. Москва и Бишкек эффективно взаимодействуют в рамках ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и других многосторонних структур.

«Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса двусторонних отношений на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения региональной стабильности и безопасности», — подчеркнул Владимир Путин.

Он пожелал Садыру Жапарову крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Киргизской Республики — мира и благополучия.