Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким Инны Чуриковой

Президент России Владимир Путин сегодня направил телеграмму родным и близким актрисы Инны Чуриковой. Он подчеркнул, что она была «образцом настоящего искусства, вдохновения, громадной самоотдачи» и назвал ее смерть невосполнимой утратой.

«Уважаемые Глеб Анатольевич (Панфилов, вдовец Чуриковой – ред.) и Иван Глебович (сын Чуриковой и Панфилова – ред.)… Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с постигшим вас горем и невосполнимой утратой… Кончина Инны Михайловны Чуриковой – великой, всенародно любимой актрисы – огромная потеря для всех нас… Мы навсегда сохраним добрую память об Инне Михайловне Чуриковой – ярком, талантливом, душевно щедром человеке», – говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Путин также отметил, что работы Чуриковой на сцене театра «Ленком» и в кинематографе являются «образцом настоящего искусства, вдохновения, громадной самоотдачи».

Напомним, народная артистка СССР, актриса театра и кино Инна Чурикова умерла сегодня в больнице. Прощание с артисткой состоится на сцене театра «Ленком», где она служила с 1975 года, во вторник, 17 января. Сегодня и во второник театр отменил все спектакли.