Путин направил соболезнования родным и близким режиссера Абдрашитова

Президент России Владимир Путин направил соболезнования родным и близким режиссера Вадима Абдрашитова. Текст телеграммы опубликован сегодня на сайте московского Кремля.

«Примите глубокие соболезнования и слова поддержки в связи с постигшим вас горем — кончиной Вадима Юсуповича Абдрашитова», — говорится в телеграмме.

Президент отметил, что Вадим Абдрашитов был как выдающимся режиссером, так и педагогом. Он прошел большой профессиональный путь, оставив богатое творческое наследие, воспитал множество талантливых учеников и снискал искреннее признание зрителей.

«Светлая память о народном артисте России Вадиме Юсуповиче Абдрашитове навсегда сохранится в сердцах тех, кто знал этого замечательного человека», — подчеркнул Владимир Путин.

Режиссер Вадим Абдрашитов скончался накануне, 12 февраля, на 79-м году жизни. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В студенческие годы Абдрашитов снял короткометражки «Репортаж с асфальта» и «Остановите Потапова». Затем были сняты фильмы «Слово для защиты», «Парад планет», «Охота на лис», «Армавир», «Поворот», «Слуга», «Пьеса для пассажира», «Остановился поезд», «Время танцора», «Магнитные бури», «Плюмбум, или Опасная игра».