Путин направил приветствие участников фестиваля хоров «Поют дети России»

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал организаторов, участников и гостей Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России», проходящего в Астрахани. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства назвал фестиваль «настоящим праздником для любителей музыки и хорового пения», так как в нем принимают участие юные исполнители, живущие в разных регионах, а также известные певцы и звезды оперной сцены.

«Такие интересные, неординарные проекты востребованы во все времена, они объединяют молодежь, служат развитию песенной культуры, творческому воспитанию личности и, конечно, приобщают ребят к непреходящим духовно-нравственным ценностям, богатейшим традициям нашего искусства», — убежден российский лидер.

Путин также выразил уверенность, что финал нынешнего фестиваля станет для всех присутствующих ярким и вдохновляющим событием, оставив «самые добрые впечатления».

Финал Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России» 2023 года проходит в Астрахани с 17 по 26 сентября. В нем участвуют 400 детей из 14 хоровых коллективов семи федеральных округов. Они были отобраны по результатам региональных и окружных этапов.