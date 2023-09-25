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Путин направил приветствие участников фестиваля хоров «Поют дети России»
Президент РФ Владимир Путин поприветствовал организаторов, участников и гостей Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России», проходящего в Астрахани. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Глава государства назвал фестиваль «настоящим праздником для любителей музыки и хорового пения», так как в нем принимают участие юные исполнители, живущие в разных регионах, а также известные певцы и звезды оперной сцены.
«Такие интересные, неординарные проекты востребованы во все времена, они объединяют молодежь, служат развитию песенной культуры, творческому воспитанию личности и, конечно, приобщают ребят к непреходящим духовно-нравственным ценностям, богатейшим традициям нашего искусства», — убежден российский лидер.
Путин также выразил уверенность, что финал нынешнего фестиваля станет для всех присутствующих ярким и вдохновляющим событием, оставив «самые добрые впечатления».
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