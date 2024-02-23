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Путин направил приветствие участникам турнира по стрельбе в Якутии
Всероссийский турнир по стрельбе на дальние дистанции собрал участников спецоперации, сотрудников силовых структур и любителей. Символично, что он проводится на Родине Героя Советского Союза фронтовика Федора Охлопкова, в честь которого и был назван, заявил Президент России Владимир Путин.
«Уверен, что нынешние соревнования, объединившие как участников специальной военной операции и сотрудников силовых структур, так и любителей — мастеров сверхточной стрельбы, станут важным событием в спортивной жизни республики и всего Дальнего Востока», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Глава государства пожелал участникам добиться на соревнованиях достойных результатов.
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