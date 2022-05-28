Путин направил приветствие участникам Турнира по дзюдо среди полиции и армии

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XVI Международного турнира по дзюдо среди полиции и армии, посвященного памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По оценке Владимира Путина, «эти спортивные состязания выполняют высокую гуманитарную миссию, служат благородному делу — оказанию помощи семьям сотрудников, погибших при исполнении профессионального долга, сбережению памяти о павших героях, патриотическому воспитанию молодежи».

Российский лидер выразил уверенность, что турнир, ставший одним из значимых событий мира дзюдо, «продолжит развиваться, укреплять сложившиеся традиции, вносить большой вклад в популяризацию единоборств», а также «в продвижение ценностей физической культуры и здорового образа жизни».

В завершение поздравительной телеграммы Путин пожелал участникам и гостям спортивного события «ярких впечатлений, успехов и удачи».

XVI Международный турнир по дзюдо среди полиции и армии прошел сегодня в Москве. Его участниками стали сборные Министерства внутренних дел РФ, Минобороны РФ, МЧС РФ, Росгвардии, Федеральной налоговой службы РФ и Федеральной службы исполнения наказаний РФ, а также силовых структур Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Победителем турнира стала команда Федеральной службы войск национальной гвардии России. Второе место взяла сборная МВД Беларуси, а бронзовые медали завоевали команды МВД РФ и МВД Узбекистана, отмечает пресс-служба российского Министерства внутренних дел.