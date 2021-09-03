Путин направил приветствие участникам конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева

Участников, организаторов и гостей XII Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева поприветствовал Президент России Владимир Путин. Приветственный адрес размещен на сайте kremlin.ru.

Путин отметил, что конкурс собирает в Калининграде признанных мастеров и молодых исполнителей. Форум «обогащает культурную жизнь нашей страны и других государств».

Кроме того, конкурс, по словам Путина, несет и благородную функцию — вносит вклад в сохранение памяти о выдающемся композиторе Микаэле Таривердиеве. В этом году ему исполнилось бы 90 лет.

Глава государства выразил уверенность, что «форум станет большим, незабываемым событием для всех участников и гостей, послужит укреплению международного гуманитарного сотрудничества».

Данное мероприятие — единственный в России международный конкурс органистов. Впервые он состоялся в 1999 году и с тех пор проводится раз в два года.

Сегодня в Калининграде стартовали второй и третий этапы конкурса, они продлятся до 9 сентября. Первый раунд прошел в Гамбурге (Германия) 18–23 апреля, Лоуренсе (Канзас, США) — с 29 апреля по 1 мая и в Москве (Россия) — 28-31 августа.