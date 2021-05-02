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Ру Тат
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2 мая 2021  04:40

Путин направил приветствие участникам и гостям фестиваля «Дорога на Ялту»

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Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям III Международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту». Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Отрадно, что с каждым годом ваш фестиваль расширяет творческие горизонты, обогащает свою программу новыми замечательными произведениями», — заметил глава государства.

Президент РФ выразил удовлетворение тем, что в преддверии Дня Победы вновь встречаются артисты из разных стран, чтобы исполнить на родных языках лучшие песни военных лет и пообщаться со своими коллегами и друзьями.

«Убежден, что фестиваль пройдет успешно, в теплой, праздничной атмосфере, оставит у всех присутствующих самые добрые и незабываемые впечатления», — подчеркнул Путин и пожелал участникам мероприятия «удачи и вдохновения».

«Дорога на Ялту» — ежегодный международный музыкальный фестиваль. Чтобы попасть на него, необходимо пройти предварительный отбор. В полуфинале и финале конкурса участники исполняют российские военные песни на языках своих стран. В этом году мероприятие проходит с 29 апреля по 2 мая в Ялте.

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