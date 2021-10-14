Путин направил приветствие участникам и гостям фестиваля «Белая трость»

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям Международного благотворительного фестиваля «Белая трость». Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Путин отметил, что «форум по праву заслужил высокий общественный авторитет и признание». Кроме того, фестиваль, по словам Президента, занял важное место в ряду культурных, социально значимых мероприятий.

Глава государства выразил уверенность в том, что такие мероприятия помогают детям осуществить свою мечту, обрести уверенность в себе и в своем таланте.

Путин пожелал участникам фестиваля успешных выступлений, а гостям — ярких позитивных впечатлений.

Благотворительный фестиваль «Белая трость» приурочен к Международному дню белой трости — символу незрячего человека. Этот день ежегодно отмечается 15 октября. В этом году фестиваль проводится в 12-й раз. Он проходит в Москве. В отборочных турах этого года приняли участие более 400 детей с нарушениями зрения из восьми федеральных округов страны.