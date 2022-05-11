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Здоровье
11 мая 2022  13:22

Путин направил приветствие участникам форума «Здоровье нации — основа процветания России»

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Президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам Всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания России». Ее текст опубликован на сайте Кремля.

«Отрадно, что в Москве, на площадке вашего традиционного форума, вновь встречаются ведущие ученые, эксперты, врачи, представители деловых кругов, НКО из разных регионов страны», – приводятся слова главы государства.

Он отметил, что  в центре внимания сегодня находятся вопросы реализации программы «Десятилетие детства», направленной на взаимодействие различных ведомств в таких важных вопросах, как укрепление института семьи, совершенствование социальной инфраструктуры, развитие здравоохранения, а также физической культуры и спорта в интересах детей и юношества.

«Подчеркну, забота о благополучии подрастающего поколения – приоритетная общенациональная задача, которая требует совместных усилий государства, гражданского общества, средств массовой информации, религиозных организаций», – сказал Путин, добавив, что встреча экспертов, проходящая под эгидой Лиги здоровья нации, в высшей степени полезна и востребована.

#Владимир Путин #здоровье
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