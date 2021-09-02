Путин направил приветствие гостям и участникам форума «Евразия Global»

Приветственную телеграмму направил участникам, организаторам и гостям Международного молодежного форума «Евразия Global» Президент России Владимир Путин. Текст адреса опубликован на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что форум, проходящий под эгидой ЮНЕСКО, на протяжении ряда лет «объединяет в Оренбурге талантливых, инициативных, энергичных юношей и девушек из многих стран». В международном молодежном календаре форум по праву считается одним из наиболее значимых событий, подчеркнул Путин.

Обсуждение актуальных проблем современности, запуск совместных проектов, укрепление профессиональных и личных связей находятся в центре внимания участников форума, добавил Президент РФ.

Немаловажным является тот факт, что приоритетное место в повестке форума «занимают вопросы продвижения ценностей русского языка и литературы, формирования в мире объективного, правдивого облика России как дружественного, открытого к партнерству государства», заявил глава государства в своей телеграмме.

Путин также напомнил, что 2021 год объявлен ООН «Международным годом креативной экономики в целях устойчивого развития». Обращаясь к участникам, он заметил: «Для вас это отличная возможность внести свой вклад в решение важнейших задач, стоящих перед национальными экономиками, в развитие молодежного предпринимательства, науки, техники, творчества».

Президент России выразил уверенность, что программа форума позволит участникам и гостям с пользой провести время.

Международный молодежный форум «Евразия Global» проходит с 2 по 8 сентября в Оренбурге. Форум проводится уже в шестой раз. По информации организаторов, за всю свою историю объединил более 4 тыс. молодых людей со всего мира.