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3 сентября 2021  15:20

Путин направил приветственную телеграмму участникам молодежного форума «Выше крыши»

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Приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям Всероссийского молодежного гражданского образовательного форума «Выше крыши» направил сегодня Президент России Владимир Путин. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Путин заметил, что форум, стартовавший в 2019 году, зарекомендовал себя как «открытая дискуссионная площадка для конструктивного, плодотворного диалога о будущем нашей Северной столицы». 

Президент выразил уверенность, что такие значимые проекты, как форум «Выше крыши», «способствуют личностному и профессиональному становлению юношей и девушек, формированию у них активной жизненной и гражданской позиции». 

Он пожелал всем присутствующим на форуме успехов. 

Всероссийский молодежный форум «Выше крыши» проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 5 сентября.

#молодежный форум #владимир путин
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