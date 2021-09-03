Путин направил приветственную телеграмму участникам молодежного форума «Выше крыши»

Приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям Всероссийского молодежного гражданского образовательного форума «Выше крыши» направил сегодня Президент России Владимир Путин. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Путин заметил, что форум, стартовавший в 2019 году, зарекомендовал себя как «открытая дискуссионная площадка для конструктивного, плодотворного диалога о будущем нашей Северной столицы».

Президент выразил уверенность, что такие значимые проекты, как форум «Выше крыши», «способствуют личностному и профессиональному становлению юношей и девушек, формированию у них активной жизненной и гражданской позиции».

Он пожелал всем присутствующим на форуме успехов.

Всероссийский молодежный форум «Выше крыши» проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 5 сентября.