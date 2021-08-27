Путин направил поздравление легкоатлету Хинчагову

Президент России Владимир Путин поздравил с золотом XVI Паралимпийских летних игр в Токио легкоатлета Альберта Хинчагова. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Хинчагов завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в толкании ядра. Хинчагов выступал в категории спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

«Примите поздравления с золотом XVI Паралимпийских летних игр в Токио», — написал Президент. Он отметил, что спортсмен продемонстрировал «боевой настрой, выдержку и волю».

Победа Хинчагова, по мнению Путина, является весомым вкладом в развитие отечественного паралимпийского спорта. Президент пожелал спортсмену всего самого доброго.