Путин направил поздравление к юбилею воссоздания Российского исторического общества

Президент РФ Владимир Путин поздравил членов Российского исторического общества с десятилетием его воссоздания. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Во многом наследуя традиции, заложенной членами Русского исторического общества в 1866 году, возрожденное РИО объединило усилия государства, общества и профессиональных историков, направив их на формирование общероссийской исторической культуры, сбережение национальной памяти, популяризацию объективного исторического знания как на всероссийском уровне, так и в регионах нашей страны», — заявил глава государства в приветственной телеграмме.

По мнению российского лидера, активная созидательная позиция членов сообщества, среди которых — крупнейшие научные институты, университеты, музеи, архивы, библиотеки и многие уважаемые историки, способствует повышению качества исторического образования и обеспечивает доступность архивного наследия, а также укрепляет позиции отечественной исторической науки.

«Сегодня, во время проведения специальной военной операции на Украине, члены РИО делом подтверждают свою твердую патриотическую позицию, ведут ответственную и востребованную работу», — добавил Путин.

Президент России 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили это решение и стали ужесточать санкции против РФ.

Почти сразу после начала операции Роскомнадзор потребовал от СМИ при ее освещении использовать только данные из российских официальных источников. Позднее был принят закон о наказании (до 15 лет лишения свободы) за информацию о действиях Вооруженных сил РФ, объявленную недостоверной.