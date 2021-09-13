Путин направил поздравительную телеграмму по случаю 155-летия Московской консерватории

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму профессорско-преподавательскому коллективу, студентам, аспирантам и выпускникам Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского по случаю 155-летия альма-матер. Об этом сообщает kremlin.ru.

Путин отметил, что свой юбилей консерватория «встречает впечатляющими успехами и достижениями». Педагоги и наставники способствуют воплощению в жизнь идей и замыслов студентов, в то же время сохраняя традиции служения отечественной культуре.

Гордостью консерватории являются ее выпускники — выдающиеся артисты, композиторы, дирижеры и искусствоведы, добавил глава государства.

Он выразил уверенность, что коллектив и студенты будут и в дальнейшем «высоко держать планку родной альма-матер», и пожелал всем новых свершений.