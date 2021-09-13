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13 сентября 2021  19:20

Путин направил поздравительную телеграмму по случаю 155-летия Московской консерватории

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Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму профессорско-преподавательскому коллективу, студентам, аспирантам и выпускникам Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского по случаю 155-летия альма-матер. Об этом сообщает kremlin.ru.

Путин отметил, что свой юбилей консерватория «встречает впечатляющими успехами и достижениями». Педагоги и наставники способствуют воплощению в жизнь идей и замыслов студентов, в то же время сохраняя традиции служения отечественной культуре.

Гордостью консерватории являются ее выпускники — выдающиеся артисты, композиторы, дирижеры и искусствоведы, добавил глава государства. 

Он выразил уверенность, что коллектив и студенты будут и в дальнейшем «высоко держать планку родной альма-матер», и пожелал всем новых свершений.

#поздравление #московская консерватория #владимир путин
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