Путин направил Горбачёву поздравительную телеграмму

Президент России Владимир Путин поздравил Михаила Горбачёва с днем рождения. Поздравительный адрес опубликован на сайте московского Кремля.

Обращаясь к имениннику, Путин отметил: «Вы прошли большой, насыщенный жизненный путь, по праву снискали высокий авторитет и признание». Президент подчеркнул, что и сегодня благодаря содействию Горбачёва реализуются многие проекты, в том числе социальной, просветительской и благотворительной направленности.

Глава государства пожелал Горбачёву здоровья и бодрости духа.

Михаил Сергеевич Горбачёв родился 2 марта 1931 года в Ставропольском округе Северо-Кавказского края. Советский и российский государственный, политический, партийный и общественный деятель. Последний Генеральный секретарь ЦК КПСС, первый и единственный Президент СССР. Имеет ряд почетных звания и наград, одна из самых значимых — Нобелевская премия мира.

В настоящее время Горбачёв является президентом Международного общественного фонда социально-экономических и политологических исследований.