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Путин направил Аббасу телеграмму по случаю дня солидарности с палестинским народом
Президент России Владимир Путин направил Президенту Государства Палестина Махмуду Аббасу телеграмму по случаю Международного дня солидарности с палестинским народом, который был учрежден Генассмаблеей ООН в 1977 году и отмечается ежегодно 29 ноября.
«Сейчас, когда кровопролитный конфликт приносит неисчислимые страдания мирному населению Палестины, считаю особенно важным подтвердить последовательную позицию РФ в пользу реализации законных прав вашего народа на создание собственного суверенного государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме», – сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что Россия именно в этом видит ключевое условие достижения долгосрочного и справедливого урегулирования палестино-израильского конфликта.
Он выразил уверенность в том, что страны совместными усилиями обеспечат дальнейшее развитие дружественных российско-палестинских отношений и сотрудничества в различных областях. Всё это отвечает общим интересам и идет в русле упрочения региональной безопасности и стабильности, добавил Президент.
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