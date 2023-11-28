Путин направил Аббасу телеграмму по случаю дня солидарности с палестинским народом

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин направил Президенту Государства Палестина Махмуду Аббасу телеграмму по случаю Международного дня солидарности с палестинским народом, который был учрежден Генассмаблеей ООН в 1977 году и отмечается ежегодно 29 ноября.

«Сейчас, когда кровопролитный конфликт приносит неисчислимые страдания мирному населению Палестины, считаю особенно важным подтвердить последовательную позицию РФ в пользу реализации законных прав вашего народа на создание собственного суверенного государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме», – сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что Россия именно в этом видит ключевое условие достижения долгосрочного и справедливого урегулирования палестино-израильского конфликта.

Он выразил уверенность в том, что страны совместными усилиями обеспечат дальнейшее развитие дружественных российско-палестинских отношений и сотрудничества в различных областях. Всё это отвечает общим интересам и идет в русле упрочения региональной безопасности и стабильности, добавил Президент.